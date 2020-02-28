НАТО ищет способы поддержать Турцию после обострения ситуации в сирийском Идлибе, рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. Представители блока также призвали РФ прекратить воздушные атаки на Ближнем Востоке и выразили соболезнования Анкаре в связи с гибелью солдат страны.
Несколько десятков турецких военнослужащих погибли в Идлибе в результате удара правительственных войск Сирии. В Минобороны РФ объяснили это тем, что военные находились среди перешедших в наступление боевиков,
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как сирийская авиация
Власти Турции пригрозили жёстко ответить Сирии на гибель военных. Кроме того, произошедшее они назвали нападением на НАТО. Однако, как писал NEWS.ru, в Минобороны РФ заявили, что турецкие военные находились среди наступавших боевиков.
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