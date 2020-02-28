https://static.news.ru/photo/e99fb7e8-5a21-11ea-8266-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow/flickr.com

НАТО ищет способы поддержать Турцию после обострения ситуации в сирийском Идлибе, рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. Представители блока также призвали РФ прекратить воздушные атаки на Ближнем Востоке и выразили соболезнования Анкаре в связи с гибелью солдат страны.

Несколько десятков турецких военнослужащих погибли в Идлибе в результате удара правительственных войск Сирии. В Минобороны РФ объяснили это тем, что военные находились среди перешедших в наступление боевиков, пишет РИА Новости. При этом, согласно предоставленным в российский Центр примирения сторон данным, их там не должно было быть. В Анкаре эти утверждения опровергают.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как сирийская авиация нанесла удар по расположению турецких войск. Военнослужащие Турции попали под удар правительственной армии САР в районе населённого пункта Бехун. Погибли несколько десятков солдат.

Власти Турции пригрозили жёстко ответить Сирии на гибель военных. Кроме того, произошедшее они назвали нападением на НАТО. Однако, как писал NEWS.ru, в Минобороны РФ заявили, что турецкие военные находились среди наступавших боевиков.