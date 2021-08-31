НАТО как предчувствие: Киев просит членский билет у США

Если для Владимира Зеленского намеченная на 1 сентября в Вашингтоне встреча с Джо Байденом судьбоносная, так как на кон поставлено его политическое будущее, то для президента США этот визит — из разряда проходных (не более важный, чем прошедшая накануне встреча с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом).

На каком счету Украина числится в Вашингтоне, видно уже из того, что хозяин встречи вынуждает гостя двое суток «ждать в прихожей» — ликвидация последствий урагана Ида и оперативное руководство эвакуацией соотечественников из Афганистана для Байдена важнее, чем обсуждение проблем даже не-союзной восточноевропейской страны.

Прекрасен наш союз

Слово «не-союзной» в контексте предстоящих переговоров ключевое. До тех пор, пока Украину не пускают дальше прихожих НАТО и Евросоюза, она и рассчитывать может не более чем на благотворительность, приправленную формальными заявлениями о поддержке ее «правого дела» в противостоянии с «государством-агрессором» — Россией.

Накануне визита Белый дом также соблюдает все дипломатические приличия.

Этот визит призван подтвердить неизменную поддержку Соединенными Штатами украинского суверенитета и территориальной целостности перед лицом продолжающейся российской агрессии, — говорится в заявлении Белого дома.

Но сколько ни говори «сахар», чай от этого слаще не станет. Программой-максимум, сверхзадачей для Зеленского в Вашингтоне является убедить всеми правдами и неправдами лидера сверхдержавы в том, что Атлантическому альянсу без пусть слабой в военном отношении, но сильной духом украинской армии не удастся обуздать «нарастающую агрессивность» Москвы в Черноморском регионе, сказал NEWS.ru киевский политолог Александр Булавин, учредитель Европейского института политической культуры (закрылся после 2014 года).

У Зеленского за всё время его президентства есть только одно, что он может представлять как успех — что Америка несмотря на 30 лет сплошных провалов украинских политиков всё еще поддерживает Киев. Поэтому встреча с Байденом — это подтверждение того, что этот козырь по-прежнему в игре, что солидарность США с Украиной никуда не исчезла. Александр Булавин украинский политолог, г. Киев украинский политолог, г. Киев

Более же реалистичная программа-минимум Зеленского заключается в прозаическом выпрашивании финансовой и военной помощи, без которой Киеву нереально перезапустить экономику и поддерживать усилия по реинтеграции Донбасса, даже если этим занимается сверхэнергичный Михаил Саакашвили (его Зеленский поставил во главе исполкома Нацсовета реформ).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Хочешь в НАТО? Докажи!

Еще до того, как Зеленского пригласят к камину Белого дома, известно, что хозяин Овального кабинета подготовил для визитёра «домашнее задание» (официально именуемое «дорожной картой»). Его украинский президент должен будет сдать с максимальным баллом, чтобы доказать, что претензии на членский билет в Североатлантическом блоке не являются политическим прожектерством.

Среди задач этого «экзамена на членство» Соединенные Штаты обозначают реальные шаги по искоренению коррупции, «разоружение» олигархов, «опубличивание» деятельности Службы безопасности Украины (СБУ) и прочие мероприятия, которые в Вашингтоне рассматривают как доказательство готовности Киева принять евроатлантические стандарты и моральные нормы.

Зеленскому нечего на это возразить: как говорят американцы, beggars are not choosers, просители не ставят условий, напоминает Булавин.

Поскольку время работает не на Киев, и охлаждение сантиментов Запада к украинскому «проекту» видно невооруженным глазом, в Киеве успехом переговоров придется считать сам факт того, что они состоялись, — иронизирует политолог.

В отличие от встречи с израильским премьером на переговорах с украинским президентом Байден вряд ли задремлет, так как реформы на Украине — для него почти семейное дело, продолжает Булавин.

При его предшественнике в Белом доме Дональде Трампе проводилось расследование участия Хантера Байдена, сына на тот момент вице-президента, в попытке «распила» 400 миллионов долларов, выделенных в качестве помощи Киеву. Трамп в 2019 году обвинял демократов в Конгрессе в том, что попытка его второго импичмента была устроена с единственной целью не допустить расследования этого коррупционного скандала, — напоминает он.

Угасшая звезда

Дни, когда украинская звезда ярко сияла в политической повестке Запада, ушли в прошлое, и усилия Киева стать одним из членов евроатлантического клуба вылетели в трубу (в буквальном смысле — после снятия администрацией США санкций с трубопровода «Северный поток-2»).

Просто из просмотра заголовков западных газет видно, что слово «Украина» (и синонимичные в данном контексте «Крым» и «Донбасс») появляется там в лучшем случае после слов Афганистан, COVID, Китай — а в эти дни еще и Ида. «Украина» в лучшем случае сиротливо ютится где-то во втором десятке новостей.

Прошедший на прошлой неделе форум «Крымская платформа» продемонстрировал, что в НАТО и ЕС рассматривают Украину не более чем как «санитарную зону» между Западом и Россией, в лучшем случае как натовского proxi, но ни в коей мере не как равноправного партнера, не говоря уже о членстве, указывает киевский политолог.