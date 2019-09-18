https://static.news.ru/photo/9b4ac088-daba-11e9-a71d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ints Kalnins/Reuters

В НАТО исправили курьёзную ошибку в публикации с комментарием эксперта по морской безопасности, где Азовское море назвали «морем Азимова». Статья вышла на сайте альянса.

Заметка была посвящена мерам обеспечения свободы судоходства. В ней содержалась отсылка на «недавние события в Персидском заливе и море Азимова» (Sea of Asimov), которые «продемонстрировали необходимость военно-морской мощи» альянса.

Ранее News.ru писал, что председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил о том, что НАТО теряет военное превосходство над Россией. По его мнению, Россия является главным конкурентом НАТО в военной сфере, поэтому весной текущего года главы оборонных ведомств Североатлантического альянса приняли новую стратегию по сдерживанию Москвы.