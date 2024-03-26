НАТО хочет сбивать ракеты, пролетающие у границ стран Блока МИД Польши: НАТО хочет сбивать ракеты, пролетающие вблизи границ стран Блока

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НАТО рассматривает различные стратегии, в том числе возможность уничтожения ракет, которые пролетают в непосредственной близости от границ стран, входящих в Блок, заявил заместитель главы польского МИД Анджей Шейна в эфире радиостанции RMF24. При этом он отметил, что соответствующее решение может быть принято «исключительно с согласия украинской стороны и при учете его международных последствий».

В рамках НАТО проводится анализ разных концепций, в том числе и того, чтобы такие ракеты сбивались, когда они пролетают очень близко от границы НАТО, — заявил Шейна.

Ранее СМИ со ссылкой на оперативное командование Польши сообщили о нарушении воздушного пространства республики крылатой ракетой. По данным польских военных, снаряд запустила дальняя авиация ВКС России для удара по Украине, он находился в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Правительство Польши намерено обсудить этот «ракетный инцидент». Кроме того, министр иностранных дел страны Радослав Сикорский планирует затронуть данный вопрос в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.