НАТО изучит вопрос строительства газопровода от Испании до Франции

В НАТО изучают возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией, пишет La Vanguardia. Предполагается, что этот проект снизит зависимость Центральной Европы от российского газа. Речь идёт о газопроводе Midcat, инициативу по созданию которого ранее заблокировали испанские и французские регулирующие органы.

Новое транспиренейское соединение для отправки в центр Европы алжирского газа и сжиженного газа, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенные в Испании и Португалии, — уточняет издание.

По данным газеты, три года назад проект газопровода Midcat был заблокирован. Регулирующие органы во Франции и Испании посчитали его нерентабельным на фоне быстрой замены газа возобновляемыми источниками энергии.

Теперь страны — члены НАТО вернулись к пересмотру вопроса запуска строительства газопровода. В реализации проекта также очень сильно заинтересована Германия, поскольку большая зависимость страны от российского газа является одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза, отмечает издание.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что введение в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» усилит зависимость страны от российского газа. По его словам, германские власти вынуждены диверсифицировать пути поставок топлива.

Газовый рынок в Германии сейчас никак не регулируется, такое положение вещей нужно менять, подчеркнул министр.