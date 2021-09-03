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НАТО хочет, чтобы Россия боролась с террористами в Афганистане

04:57, 05 сентября 2021
НАТО хочет, чтобы Россия боролась с террористами в Афганистане Фото: imago stock&people/Global Look Press
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Россия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны помешать Афганистану превратиться в место, которое используют в своих целях террористические группировки. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит издание Sunday Telegraph.

По мнению генсека НАТО, ключевым фактором «внезапного краха» правительства Ашрафа Гани стали просчёты политических и военных лидеров страны. Столтенберг подчеркнул, что власти Афганистана не имели чётких планов по защите страны, а афганские военные не получали ни денег, ни боеприпасов.

При этом Столтенберг отметил, что после 20 лет «значительных инвестиций» в силы безопасности Афганистана было бы разумно ожидать, что они смогут определённое время противостоять боевикам «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России).

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

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