НАТО хочет, чтобы Россия боролась с террористами в Афганистане

Россия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны помешать Афганистану превратиться в место, которое используют в своих целях террористические группировки. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит издание Sunday Telegraph.
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При этом Столтенберг отметил, что после 20 лет «значительных инвестиций» в силы безопасности Афганистана было бы разумно ожидать, что они смогут определённое время противостоять боевикам «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России).
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