НАТО хочет, чтобы Россия боролась с террористами в Афганистане

Россия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны помешать Афганистану превратиться в место, которое используют в своих целях террористические группировки. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит издание Sunday Telegraph.

По мнению генсека НАТО, ключевым фактором «внезапного краха» правительства Ашрафа Гани стали просчёты политических и военных лидеров страны. Столтенберг подчеркнул, что власти Афганистана не имели чётких планов по защите страны, а афганские военные не получали ни денег, ни боеприпасов.

При этом Столтенберг отметил, что после 20 лет «значительных инвестиций» в силы безопасности Афганистана было бы разумно ожидать, что они смогут определённое время противостоять боевикам «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России).