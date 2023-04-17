NYT: НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах

Фото: Sgt. Lianne Hirano/Global Look Press

Высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS

НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах после начала специальной военной операции на Украине, сообщает газета The New York Times (NYT). Бывший постпред Соединенных Штатов при Альянсе Иво Даалдер объяснил, что это означает размещение большего числа войск на границе с Россией, увеличения бюджета на военные нужды, а также углубление интеграции планов США и союзников.

Самый дорогостоящий конфликт в Европе со времен холодной войны подтолкнул Организацию Североатлантического договора к полномасштабным усилиям по превращению в дееспособный военный альянс. <...> НАТО не задумывалась всерьез о защите своей территории, однако теперь необходимо это делать, — заявил Даалдер.

Он добавил, что до украинского конфликта НАТО всерьез не задумывалась о защите своих территорий, однако теперь переходит от стратегии «сдерживания путем возмездия» к «сдерживанию воспрещением». При этом NYT отмечает, что у Альянса на данный момент недостаточно сил для развертывания на границе с Россией: теоретически НАТО может призвать 13 корпусов численностью от 40 тысяч до 50 тысяч человек, однако фактически эта цифра меньше.

По данным газеты, Альянсу также необходимо решить логистические проблемы, включая нехватку железнодорожных вагонов и перегруженность грузового транспорта при поставках оружия Украине через Польшу.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии позволит сократить время подлета к странам — членам НАТО в два раза.