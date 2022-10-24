НАТО готовилось к этой войне сорок лет

Фото: Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

Война многому учит в ускоренном темпе и заодно быстро вскрывает просчеты всех предыдущих лет. Восемь месяцев боев выявили наше отставание в сфере так называемых комплексов КРУС (разведка — управление — связь), что затруднило быстрое выявление и уничтожение тех же «Хаймарсов» и иных современных средств РСЗО, наносящих немалый ущерб коммуникациям.

А ведь еще в самом начале 1980-х годов атлантические теоретики активно формулировали приоритеты войны будущего, в основу которой должны были быть положены компоненты, обеспечивающие быстрое принятие решений даже на самом низовом уровне. На уровне командира батальона, а то и роты.

Комбинация выглядела изначально так: разведка — связь — обработка полученной информации — ее быстрое доведение до действующих подразделений. Причем тогда компактные переносные компьютеры и компьютерные сети только-только разрабатывались. И по мере развития электроники новые гаджеты вписывались в развитие такой передовой доктрины и в реализацию изначально поставленных целей оперативного управления боем. Максимальная скорость принятия решений и их реализация — так формулировался залог успеха.

Другое дело, что не было в последние несколько десятилетий действительно крупного конфликта с масштабными боестолкновениями, которые позволили бы на поле боя продемонстрировать плоды долго разрабатываемой системы.

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Реактивная система залпового огня HIMARS

И вот случился конфликт на Украине, который временами по своим масштабам напоминает сражения Второй мировой войны. Растянутый фронт военных действий, применение всех видов и типов вооружений, переброски больших масс войск, маневренная война с охватами флангов и выдавливанием противников с занятых позиций, артиллерийские дуэли.

И вот тут надо четко отдавать себе отчет в том, в чем же состоит многократно упоминаемое у нас натовское руководство действиями украинской армии. Иными словами, ради чего украинский Генштаб координирует свою работу с Пентагоном, ЦРУ и английской MI6. И не стоит думать, что западные наставники только бумаги перекладывают или следят за степенью озверения нацбатов. Такое руководство, прежде всего, и заключается во внедрении новых передовых методов ведения боевых действий.

Координация действий подразделений происходит в онлайн-формате. Украинское воинство под руководством натовцев полностью переходит к ведению боевых действий, используя технологию сетецентрических систем управления руководства боем и горизонтальной координацией. В результате кратно возрастает оперативность принятия решений. В частности, штурмовым подразделениям не надо специально просить штаб приказать артиллерии нанести удары по выявленным целям.

Все куда динамичнее и в чем-то проще. Артиллеристы видят эти цели, отражающиеся в онлайн-формате с реальными координатами, полученными с помощью космической разведки, дронов, мобильных разведывательных групп. И автоматически наносят удары по нашим позициям. Одновременно компьютерные системы и нейросети постоянно просчитывают вариант ответных действий наших войск и передают украинским офицерам выводы, подкрепленные разведданными.

Словом, отнюдь неспроста, когда Илон Маск заявил, что не собирается больше из своего кармана финансировать работу системы спутникового интернета Starlink (фактически основы современного управления украинской армии), на него цыкнули из Белого дома, и он сразу решил не сквалыжничать. И это несмотря на матерные оскорбления от украинских политиков в Twitter. Утерся.

Фото: Shutterstock Оборудование Starlink. Львов, Украина

Словом, пока нам несколько месяцев кряду гордо сообщали, что наши войска перемалывают, согласно некоему плану, подразделения противника, в тылу Киев при помощи НАТО формировал новые армии с натовским оснащением и весомым присутствием (до пятидесяти тысяч) бойцов, прошедших переподготовку в Европе. Вот они уже способны вести войну в новом, давно разрабатываемом формате.

От наших же военных приходилось слышать, что пока артиллерийский удар будет согласован на разных этажах командования, отмеченной цели и след простыл. И до сих бывают случаи, когда наши штабисты пытаются что-то нарисовать не на экранах компов, а на картах, как много лет назад. Поэтому вполне можно предположить, если и есть у нас отставание, то не в уровне вооружений, а именно в методике ведения современного боя. Так что проблема не только в отсутствии достаточного числа беспилотников.

Правда, как мы видим в последние дни, на каждую хитрость есть нечто свое с винтом. Мощные ракетные удары по украинским энергосистемам нарушили связь со Starlink и вызвали перебои в работе интернета. А следовательно, и значительную задержку передачи ценной информации в действующую армию. Да и сам Маск испугался, что его спутники могут просто ослепить.

Но это не значит, что надо недооценивать новое в ведении боевых действий.