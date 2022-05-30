НАТО еще осенью делилась разведданными с Украиной Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс еще осенью делился разведданными с Украиной

Йенс Столтенберг / Фото Sergey Starostenko/Xinhua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанскому изданию ABC заявил, что вооруженный конфликт на Украине может продлиться долго. Он отметил, что Альянс ещё прошлой осенью делился разведанными с Киевом.

Никто не может с уверенностью сказать, как долго может продолжаться эта война <...>. На самом деле прошлой осенью мы делились разведывательной информацией <...>. Нам нужно быть готовыми к долгой войне, — сказал Столтенберг в ответ на вопрос о том, как долго может продлиться конфликт на Украине.

Как отметил генсек, союзники по НАТО должны «поддержать право Украины на самооборону».

Статс-секретарь Минобороны Германии Зимтье Меллер ранее раскрыла информацию о поставках вооружения Украине в интервью немецким СМИ. Чиновница, опровергая обвинения в том, что власти ФРГ затягивают с поставками оружия Киеву, рассказала, что федеральное правительство Германии и лидеры стран Запада не собираются поставлять БМП и танки западных моделей Украине.

По мнению журналиста и историка Анджело Д'Орси, кризисная ситуация на Украине лишний раз доказывает, что идёт война НАТО против России. Он добавил, что европейцы сами стали жертвой собственных санкций. Он призвал пересмотреть потери от мер, которые Запад ввёл против Москвы.