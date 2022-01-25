National Interest: НАТО не вняло предупреждениям Путина о кризисе отношений

Президент России Владимир Путин предупреждал о том, что Москве нужны гарантии безопасности от США и стран НАТО, ещё во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году. Это привело к эскалации отношений, пишет обозреватель Тед Карпентер для The National Interest.

Выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года должно было развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО в целом и неумолимый марш Альянса на восток в частности провокационными и угрожающими. Путин предупреждал своих западных коллег изменить курс, — говорится в тексте.

По словам Карпентера, чиновники США и НАТО тогда лишь назвали тон речи российского лидера «воинственным» и не способствующим сердечным отношениям между Востоком и Западом, фактически проигнорировав его призывы.

Позже страны Запада вмешались в дела Украины, где у власти находился пророссийский президент. При этом было осуществлено самонадеянное вмешательство во внутренние политические дела Украины в 2013–2014 годах с целью помочь демонстрантам свергнуть главу государства, что «стало самой наглой провокацией и вызвало всплеск напряжённости».

Карпентер призвал не загонять Россию «в угол», чтобы избежать серьёзной конфронтации.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова президента США Джо Байдена о «российском вторжении» на Украину. Псаки сообщила, что США готовы дать «скорый и жёсткий ответ» при появлении даже небольшого контингента войск России в соседнем государстве.