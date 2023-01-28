Натеньяху сообщил о принятии немедленных решений после теракта Премьер Израиля Нетаньяху: после теракта в Иерусалиме принят ряд немедленных решений

Фото: Kremlin/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

После теракта в Восточном Иерсалиме руководство Израиля приняло ряд немедленных решений. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, его слова приводит газета Times of Israel. Политик посетил место теракта и призвал граждан не устраивать самосуд.

Мы приняли решение относительно нескольких немедленных мер, которые начнутся сегодня ночью, — сказал Нетаньяху.

Газета Jerusalem Post в свою очередь сообщила, что Армия обороны Израиля задержала родителей исполнителя теракта. Это произошло через несколько часов после случившейся атаки.

Силы Армии обороны Израиля арестовали родителей террориста и окружили его дом, — говорится в сообщении.

Теракт произошел в одной из синагог в Восточном Иерусалиме вечером 27 января. По разным данным, погибли от семи до восьми человек, еще порядка десяти получили ранения.

По информации израильских СМИ, исполнитель на автомобиле прибыл к синагоге в поселении Неве-Яаков и открыл огонь. Атака случилась через сутки после проведения массового рейда армии Израиля в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан. Тогда погибли десять палестинцев.