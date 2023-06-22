Наступление ВСУ обернулось большими потерями: новости СВО на вечер 22 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 танков ВСУ, в том числе 13 машин западного образца. При этом потери противника в живой силе, по словам Патрушева, превысили 13 тысяч человек.

Минобороны РФ 22 июня опубликовало сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком, Краснолиманском, Купянском и Херсонском направлениях были уничтожены порядка 505 украинских военнослужащих, подбиты два танка, 7 БМП, бронетранспортер и 12 других боевых бронемашин, по две гаубицы Д-20 и Д-30, артиллерийские установки «Акация» и М109 Paladin американского производства. Средствами ПВО были перехвачены пять британских ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. Сбили 15 украинских дронов. В районах Северска и Авдеевки уничтожили два склада боеприпасов ВСУ, также близ Веселого поразили командно-наблюдательный пункт.

Минувшей ночью ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по складу доставленных на Украину вооружений и военной техники иностранного производства. Цель достигнута, объект поражен.

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В течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий, сообщили в МО РФ. Так, на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа были отражены две атаки ВСУ в районах Новодонецкого и Макаровки. На Запорожском направлении противнику нанесли поражение близ Новоданиловки, Преображенки, Щербаков и Лобкового. На Донецком направлении отразили четыре атаки в районах Веселого, Северного и Первомайского в ДНР. На Краснолиманском направлении отражены пять атак в районах населенных пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве.

Фото: МО Украины

Приграничные поселки Глушковского района Курской области попали под обстрел ВСУ, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, среди местных жителей никто не пострадал, в поселке Теткино в результате атаки получил повреждение автомобиль.

Число погибших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 46 человек, согласно данным источника ТАСС в экстренных службах. Пострадали 122 человека, они госпитализированы с переохлаждением и другими травмами, сообщил собеседник агентства.

Утром в Мелитополе прогремела серия взрывов, сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По предварительным данным, в городе сработала система ПВО.

ФСБ сообщила о задержании в Мелитополе украинских диверсантов, совершавших покушения на чиновников в Запорожской области и планировавших подрыв железной дороги в момент следования поезда с военной техникой и другими грузами для российских войск. По данным ФСБ, диверсионная группа была создана Службой безопасности Украины (СБУ) для совершения терактов на Запорожье, боевиков задержали при изъятии самодельного взрывного устройства из схрона.

Казак с позывным Тунгус, участвующий в СВО, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами, рассказал губернатор Забайкалья Александр Осипов. По его словам, боец заметил вражеский беспилотник с боезарядом от РПГ, когда после ночного дежурства в окопе возвращался на свою позицию с двумя мешками продуктов, одним из которых и сбил БПЛА.

Следственный комитет РФ опубликовал видео с последствиями удара ВСУ по мостам между Херсонской областью и Крымом. По предварительным данным, украинские войска ночью выпустили четыре ракеты по мосту через Чонгар. Пострадавших не было.

Фото: t.me/SALDO_VGA Последствия обстрела мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара Фото: t.me/SALDO_VGA Последствия обстрела мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара Фото: t.me/SALDO_VGA Последствия обстрела мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара Фото: t.me/SALDO_VGA Последствия обстрела мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара Фото: t.me/SALDO_VGA Последствия обстрела мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара Фото: t.me/SALDO_VGA Последствия обстрела мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара Фото: t.me/SALDO_VGA Последствия обстрела мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара Фото: t.me/SALDO_VGA Последствия обстрела мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС ВСУ обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом, использовав для удара, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС ВСУ обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом, использовав для удара, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow Фото: Александр Полегенько/ТАСС ВСУ обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом, использовав для удара, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow Фото: Александр Полегенько/ТАСС ВСУ обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом, использовав для удара, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow Фото: Александр Полегенько/ТАСС ВСУ обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом, использовав для удара, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow Фото: Александр Полегенько/ТАСС ВСУ обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом, использовав для удара, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow Фото: t.me/SALDO_VGA Владимир Сальдо на месте обстрела мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара Фото: t.me/SALDO_VGA Владимир Сальдо на месте обстрела мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара

СК России объявил в розыск 150 украинских военных преступников, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, их преступления были квалифицированы «как действия военщины».

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что власти проконтролируют ситуацию с ценами на продукты после удара ВСУ по мостам между регионом и Крымом. По предварительным данным, украинские военные ударили по Чонгарскому мосту британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. При этом следователи также обнаружили на месте фрагменты снарядов с французской маркировкой.

МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Васнецова после слов врио главы Херсонщины об ответе за удар ВСУ по мостам. Сальдо ранее предупредил об «очень серьезных» ответных мерах, упомянув мосты в Одесской области и молдавских Джурджулештах, которые, по его словам, были в составе Украины, пока при президентстве Виктора Ющенко это село с одноименным портом не передали республике.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание на снижение темпов наступления ВСУ. По его словам, сейчас украинцы заняты перегруппировкой, ВС РФ готовятся к отражению будущих атак.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Проводы военнослужащих-контрактников

Шойгу также заявил, что сейчас нет необходимости в новых добровольцах для участия в СВО. По словам главы Минобороны РФ, каждые сутки в России контракт на военную службу заключают в среднем 1336 человек. Всего в армии 114 тысяч контрактников.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев выразил мнение, что несмотря на слова Шойгу об отсутствии необходимости в новых добровольцах, российских сил еще недостаточно. Парламентарий считает, что нужно увеличить численность армии, поскольку «победить в обороне невозможно».

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может готовить теракт на Запорожской АЭС, является очередной ложью, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил о работе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, отметив, что агентство заинтересовано в продолжении сотрудничества по ситуации на атомной станции.

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