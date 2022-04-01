Настроились на ФМ: в Европе заступились за Достоевского

«На Западе отказались читать лекции про Достоевского. Мы продолжаем восхищаться героями Марка Твена. Культуру не отменить» — подобные билборды можно увидеть сейчас в Москве. Последние недели соцсети обсуждают истории о том, как филармонический оркестр Кардиффа убрал из концертной программы увертюру «1812 год» Чайковского, тургеневский дуб выбыл из конкурса
Социальная реклама «Культуру не отменить» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Социальная реклама «Культуру не отменить» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Социальная реклама «Культуру не отменить» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Социальная реклама «Культуру не отменить» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Социальная реклама «Культуру не отменить» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Социальная реклама «Культуру не отменить» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Химеры Италии
«Сколько раз мечтал я, с самого детства, побывать в Италии... Разные Альфонсы, Катарины и Лючии въелись в мою голову. А дон Педрами и доньями Кларами еще и до сих пор брежу. Потом пришел Шекспир — Верона, Ромео и Джульетта — черт знает какое было обаяние. В Италию, в Италию! А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом. Неужели ж теперь не удастся поездить по Европе, когда еще осталось и сил, и жару, и поэзии. Неужели придется ехать лет через десять согревать старые кости от ревматизма и жарить свою лысую и плешивую голову на полуденном солнце. Неужели так и умереть, не видав ничего!» — сокрушался Достоевский уже после ссылки, в 1861 году.
Впрочем, через год он исполнил свою мечту. Статуи и химеры на крыше
Решение ректората университета Bicocca «во избежание любых разногласий» отложить четыре публичные лекции Паоло Нори об «Идиоте», «Преступлении и наказании», «Бесах» и «Братьях Карамазовых» вызвало у всех недоумение. Экс-премьер Италии, а ныне сенатор от Флоренции
«Я понимаю, что происходящее на Украине — ужасно. У меня наворачиваются слёзы, когда я думаю об этом. Но то, что творится в Италии, смехотворно, — возмущался
Синьор Нори откликнулся на нашу просьбу рассказать, как сейчас обстоят дела у Достоевского в Италии. Выяснилось, что выдворять Фёдора Михайловича с Апеннин никто не думает. Напротив — повсюду он желанный гость.
Что утешает меня в это ужасное время — это реакция в Италии после отмены моих четырёх выступлений в Bicocca в Милане. Я получил десятки приглашений говорить о Достоевском в университетах, театрах, библиотеках, книжных магазинах, и я буду делать именно это. Четыре речи, которые я не произнёс в Bicocca, станут 44 речами по всей Италии. Мы уже начали. Этот маленький случай демонстрирует то, что вы в России хорошо знаете: литература сильнее любой цензуры и любой диктатуры, — прокомментировал специально для NEWS.ru Паоло Нори.
Кристоф Гарстка
Иван Карамазов не даст соврать
Похоже, казус в Миланском университете был единичным. В немецких вузах подобный запрет Достоевского и вообще русской классики невозможно представить. Это в беседе с NEWS.ru подтвердил профессор и
Конечно же, мы и впредь продолжим читать лекции о Достоевском. С какой стати мы должны отказываться от русской культуры? Например, сейчас я готовлю семинар, посвящённый легенде о Великом инквизиторе. А следующий семестр будет о «Евгении Онегине». Я знаю о том случае в Милане, но он вообще не репрезентативен, — настаивает доктор Гарстка. — В Германии у нас соблюдается полная научная свобода. Профессора читают то, что считают нужным. И никто — ни ректор, ни декан — не может нам диктовать, что мы должны или не должны преподавать. Немецкое общество Достоевского тоже продолжит собираться. Мы уже обсудили ситуацию с коллегами и сошлись в том, что не должны позволить политике уничтожить культуру. Это наша позиция.
«Нравы дикие», «низость развития», «нечистоплотность» — в чём только не обвинял Фёдор Михайлович народы Европы в своих путевых заметках и письмах! Изрядно досталось от него и немцам. «Скажу только, что трудно найти где-нибудь, кроме Германии, такую глупость, такое надувательство и притом такое самодовольство», — рапортовал писатель в 1867 году. А вот его депеша из Дрездена четыре года спустя: «Здешние печи без заслонок. Топливо идет бессмысленно много, а тепла нет. Немцы хотят лучше мерзнуть, чем перенять у русских печи».
Но современные европейцы не в обиде на классика.
Достоевский — националист. Достоевский — антисемит. Но в своих лекциях я стараюсь не интерпретировать его как националиста и не проецировать его воззрения на сегодняшние события. Вместе с тем Достоевский много знает о раздвоенности русской души. Он очень важная фигура для понимания того, что происходит в России. Это большой художник, создавший великую литературу. И мы можем наслаждаться ею, зная о том, что он был неполиткорректен. Есть «Дневник писателя», но есть и «Братья Карамазовы». Это мой любимый роман. Алёша и Иван — невероятные. Признаюсь, что я больше разговариваю с Иваном.
Достоевский не стал персоной нон грата в Германии, и устраивать ему бойкот никто не собирается. Зато
Заодно NEWS.ru поинтересовался, как обстоит дело с русской классикой на полках немецких книжных — не попали ли они, часом, под санкции.
Осторожно, ирония! Вы здесь нигде не найдёте русской литературы, все запретили. Чайковского тоже нельзя исполнять по радио, — шутит профессор, переходя на русский. — Разумеется, ничего подобного нет и в помине. Здесь повсюду русская музыка, русское искусство, русская литература. Конечно, ситуация безмерно сложная. Но я очень не хочу, чтобы культурные мосты были сожжены из-за политики. И никто в Германии этого не хочет.
Игорь Волгин
«Достоевский как интурист»
Культуру нельзя отвергнуть в принципе. Отрицание культуры из-за политических мотиваций — это «худший национальный антикод». Об этом с NEWS.ru поделился писатель и историк, заслуженный профессор МГУ, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин.
Только представьте, что у нас во время Великой Отечественной войны запретили бы «Фауста» Гёте или немецкий язык в школах. Особенная глупость со стороны Миланского университета — запрещать курс Достоевского, который признавал, что Европа для нас «страна святых чудес». И говорил, что камни Европы нам более дороги, чем самим европейцам. Может быть, позволительно иронически предположить, что в Миланском университете вдруг задним числом обиделись на слова Достоевского в одном из его писем: «Но в Милане оставаться тоже нельзя: слишком неудобно жить и слишком уж мрачно (! — И.В.). Хотим переехать через месяц во Флоренцию, и там я кончу роман». Имеется в виду роман «Идиот», который действительно был закончен во Флоренции.
Другое дело, что Достоевский был глубоко разочарован тем, что увидел во время своей первой поездки за границу в 1862 году. В своей недавней работе «Достоевский как интурист» я как раз пишу о том, что глубокое разочарование в повседневной практике Запада, в его нравственных — зачастую глубоко ханжеских — обстоятельствах (речь в основном идёт об Англии, Германии и Франции) совмещалось с высочайшей оценкой, которую автор «Братьев Карамазовых» всегда давал европейской культуре. То, что писатель с горечью наблюдал в столицах Европы, ни на йоту не поколебало его веру в Шекспира, Шиллера или Данте. Напротив, он видел в этом контрасте особую символичность. Европейская культура была для него великим ориентиром, независимо от конкретной — социальной или политической — ситуации. «Дорогие там лежат покойники», — говорит Иван Карамазов Алёше. В Пушкинской речи Достоевский впервые провозгласил, что русская культура во многом всемирна, всечеловечна. Он приводит в пример «Маленькие трагедии», в которых Пушкин гениально «схватил» дух других наций.
Могут ли европейцы обойтись без Достоевского? В принципе, легко — как и мы можем обойтись без Шекспира или того же Гёте. Но вряд ли таким образом будут достигнуты духовная полнота и блаженство.
Культура — это лучшее средство против несправедливости и неправды. Исходя из глубин национального сознания, Достоевский не делает различий между нравственностью государства и отдельного индивида, то есть утверждает неделимость морали. «Что правда для человека как лица, — пишет он, — то пусть остаётся правдой и для всей нации. Да, конечно, можно проиграть временно, обеднеть на время, лишиться рынков, уменьшить производство, возвысить дороговизну. Но пусть зато останется нравственно здоров организм нации — и нация, несомненно, более выиграет, даже и материально». Конечно, можно возразить, что это утопия, отчаянная попытка внести христианское сознание в сферу практической жизни. Тем не менее цель сформулирована — и только от нас зависит, как мы ответим на этот глобальный вызов.