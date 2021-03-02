Настоятельница бросила церковь ради конкурса на самые красивые ягодицы

https://static.news.ru/photo/7d3857dc-7b80-11eb-a8b8-96000091f725_660.jpg Андресса Урах Фото: andressaurachoficial/instagram.com

Жительница Бразилии Андресса Урах оставила работу в храме, чтобы побороться за престижный титул Miss BumBum. Самую красивую попу определят в июле в городе Сан-Паулу, а победительница получит крупные призовые — 50 тысяч бразильских реалов (660 тысяч рублей).

Урах уже принимала участие в этом конкурсе в 2012 году, но тогда заняла лишь второе место. После этого девушка решила посвятить себя религии и шесть лет служила в евангельской церкви. В 2021 году Андресса решила взять реванш и на этот раз подготовилась очень серьёзно. Первым делом она оставила работу настоятельницы, а потом обратилась к пластическим хирургам.

Урах, как сообщила Daily Star, потратила $50 тысяч (около четырех миллионов рублей) на операции. Бывшая настоятельница вставила силиконовые импланты в ягодицы и увеличила ещё и губы.

Всей душой верю, что вера спасла мою жизнь и изменила мои взгляды буквально на всё. Для бога не имеет значения, что вы говорите или делаете в данный момент, для него важно то, как вы выстраиваете свой путь, — поделилась мыслями Урах.

Теперь Андресса настоящая звезда Instagram, на неё подписаны уже 2,5 миллиона человек. Девушка регулярно делится фотографиями своей попы и не только и размышляет на тему религии и мироздания.

Ранее российская королева шансона Любовь Успенская без стеснения демонстрировала гостям свою фигуру в обтягивающем чёрном комбинезоне и корсете. Как оказалось, накануне 67-летняя певица увеличила свою попу с помощью пластической хирургии, сообщал NEWS.ru.