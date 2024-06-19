Настоятель Кронштадтского военно-морского собора архимандрит Алексий в беседе с NEWS.ru благословил военно-морской салон «Флот». По его словам, он как представитель главного военно-морского собора должен посмотреть технику. Священнослужитель признался, что его всегда радуют новинки.
Наши офицеры и матросы всегда в соборе на всех праздниках. И мы ходим к ним, готовимся, общаемся. Наш собор в основном тесно связан только с флотом. Здесь мало прихожан, так как в основном прибывают туристы. Но на всех мероприятиях всегда моряки и курсанты присутствуют. Конечно, хочется, чтобы и в этот раз все прошло благополучно, люди получили то, что хотели. Были новое внедрение, новые технологии, все для победы. Храни, Господь! — сказал архимандрит Алексий.
Подготовка к открытию военно-морского салона «Флот» попала на видео. Салон продлится до 23 июня. В нем ожидается участие свыше 210 делегатов из 15 дружественных стран. Тематика мероприятия включает кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, а также морскую авиацию и инфраструктуру обеспечения.