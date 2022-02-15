«Настоящий фарс»: Захарова ответила на слова Кулебы о Минских соглашениях

Высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о Минских соглашениях — настоящий фарс, который киевский режим использует для подмены работы по имплементации этих договорённостей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». По её словам, «российских» условий по выполнению Минских соглашений нет.

Можно ли это назвать «российскими» условиями или здравым смыслом?.. Единственное, о чём мы говорим, и это стало уже лозунгом, — выполнение минских договорённостей так, как это записано, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что у украинской стороны нет «силы и смелости сказать, что они более не привержены и не будут выполнять минские договорённости». Захарова пояснила, что при этом в Киеве понимают, что всё международное сообщество, наоборот, подчёркивает их актуальность и безальтернативность.

Ранее Кулеба сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях». Он считает, что РФ пытается манипулировать содержанием документов и продвигает «искажённое видение их сущности». По мнению главы ведомства, Россия является одной из сторон конфликта, поэтому Киеву надо решать ситуацию на юго-востоке Украины именно с Москвой, а не с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР, которым, согласно договорённостям, следует предоставить «особый статус».