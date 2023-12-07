Наследный принц Омана призвал бороться с засильем Запада Принц Омана Аль Саид: нужно менять миропорядок и бороться с засильем Запада

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС/kremlin.ru

Зиязин бен Хайсам Аль Саид

Несправедливый миропорядок, связанный с засильем Запада, необходимо изменить, заявил наследный принц, министр молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязин бен Хайсам Аль Саид во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях инвестиционного форума «Россия зовет!». По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, нужно построить новый мир без двойных стандартов. Принц добавил, что необходимо создать новые механизмы для торгово-экономического взаимодействия между странами.

Я разделяю все высказанные вами (Владимиром Путиным. — NEWS.ru) оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, — сказал Аль Саид.

Ранее Путин в ходе своего выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что РФ готова кооперироваться с Китаем во всех областях, включая военные технологии. Он подчеркнул, что Россия, думая о перспективах будущего мироустройства и об обеспечении безопасности страны, отходит от традиционных отношений «купил — продал».

На форуме российский лидер также сообщил, что число зарубежных компаний, работающих в России, после начала СВО не сократилось, а выросло. По его словам, сейчас в стране работает 25,6 тысячи иностранных организаций, в то время как в марте 2022-го их насчитывалось 24,1 тысячи. При этом освободившиеся ниши занимает российский бизнес, добавил глава РФ.