Наследного принца Саудовской Аравии попытались убить Yeni Şafak: наследного принца Саудовской Аравии хотели взорвать в его машине

Фото: Wang Haizhou/XinHua/Global Look Press

Мухаммеда бен Салман ас-Сауд

Попытка покушения на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда произошла на территории страны, его хотели взорвать в автомобиле, сообщает турецкая газета Yeni Şafak. Согласно ее информации, среди королевской гвардии много погибших. При этом сам Мухаммед ибн Салман не пострадал.

Сам Мухаммед бен Салман жив, он не пострадал. Среди королевской гвардии много погибших, — говорится в публикации.

Как уточнила газета, покушение на наследника короля Саудовской Аравии совершил один из саудовских принцев. Нападавшего удалось задержать. При этом местные власти не комментировали произошедшее и не подтверждали факт покушения на Мухаммеда бен Салмана.

Ранее 42-летний мужчина с ножом совершил покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он нанес ему удар в область живота. Представители Росгвардии отметили, что сотрудник ОМОНа, отвечавший за общественный порядок на встрече главы региона, ранил вооруженного мужчину. Злоумышленника обезвредили, Чибиса прооперировали.

Через некоторое время глава Мурманской области посетил съезд Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве. Чибис рассказал, что чувствует себя намного лучше.