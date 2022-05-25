«Завод важен для России»: эксперт оценил удар по цехам «Мотор Сич» Военный эксперт оценил зависимость России от продукции украинского завода «Мотор Сич»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил NEWS.ru, что двигателями, спроектированными и производимыми на запорожском заводе «Мотор Сич», оснащены многие самолеты военно-транспортной авиации России. По мнению специалиста, не исключено, что российская сторона надеялась на взятие завода под контроль, что позволило бы поставлять его продукцию в РФ. Так он объяснил тот факт, что удар по цехам завода, поставляющего продукцию украинской армии, нанесен только сейчас.

Странно, что так долго не наносились удары по этому предприятию. Видимо, наши до последнего надеялись на освобождение этого завода, так как наши самолеты летают на двигателях, спроектированных и производимых на «Мотор Сич», и в случае возвращения предприятия в родную гавань это стало бы неплохим подспорьем для авиационной отрасли РФ, — заявил Фельгенгауэр.

Правительство Украины запретило военно-техническое сотрудничество с Россией в 2014 году. Эксперт оценил перспективы импортозамещения продукции «Мотор Сич».

Военно-транспортная авиация РФ летает на двигателях этого предприятия, и во многих случаях замены им пока нет. Так что завод чрезвычайно важен для России... Правда, стоит отметить, что работы по замещению продукции предприятия идут полным ходом, — заключил собеседник NEWS.ru.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении в городе Запорожье производственных цехов завода «Мотор Сич», где выпускались двигатели для военной авиации Украины, включая беспилотные летательные аппараты. Удар был нанесён с помощью высокоточных ракет воздушного и морского базирования.