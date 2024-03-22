Население Земли сокращается. Грозит ли людям вымирание?

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В XXI веке население Земли впервые за сотни лет начнет уменьшаться, считают ученые. Каким будет максимальное население планеты, в каких странах наиболее высокая рождаемость, какова ситуация в России и грозит ли людям вымирание?

Как будет меняться рождаемость в XXI веке

Согласно исследованию Университета Вашингтона в Сиэтле, которое опубликовал журнал The Lancet, рождаемость в мире сокращалась с 1950 по 2021 год и продолжит сокращаться вплоть до 2100 года. К концу XXI века коэффициенты рождаемости почти во всех странах мира будут слишком низкими, чтобы поддерживать прирост мирового населения.

В 1950 году коэффициент рождаемости на Земле, отражающий среднее количество детей у одной женщины, составлял 4,84. К 2021-му он сократился до 2,23 ребенка на одну женщину. Почти в половине стран коэффициент рождаемости был ниже уровня воспроизводства населения.

К 2100 году, прогнозируют ученые, этот показатель снизится до 1,59, что будет означать быстрое сокращение населения практически везде. Средний возраст населения резко вырастет, и вместе с ним естественная убыль. Чтобы мировое население не сокращалось, необходимо, чтобы коэффициент рождаемости не опускался ниже 2,1.

По утверждению исследователей Университета Вашингтона, к концу столетия абсолютное население Земли перестанет расти.

С ними согласны исследователи из центра Pew Research Center: по их версии, к 2100 году мировое население достигнет 10,9 млрд (8,1 млрд в марте 2024 года). Ежегодный прирост сократится до менее чем 0,1%.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие страны рискуют вымереть к 2100 году

Согласно данным в Lancet, лидерами по показателю рождаемости в мире в 2021 году стали Чад (190-е место по индексу человеческого развития в мире), Нигер (189-е место) и Сомали (нет данных, очень низкий), где он составил 6,99, 6,97 и 6,54 рождений на женщину соответственно. В России (52-е место), Великобритании (18-е место) и США (21-е место) показатели рождаемости в 2021 году составили соответственно 1,48, 1,49 и 1,64 соответственно.

Как отмечает Pew Research Center, медианный возраст (половина населения младше, половина старше) к 2100 году вырастет до 42 лет с 31 года в 2021-м. В мире численность людей в возрасте старше 80 лет вырастет в шесть раз — до 881 млн человек. Впервые в истории человечества с 2073 года людей старше 65 во всем мире будет больше, чем людей младше 15 лет.

По данным Pew, в XXI веке Африка остается единственным регионом мира, где будет наблюдаться устойчивый рост населения: с 1,3 млрд до 4,3 млрд к 2100 году. Больше всего прибавят районы, которые находятся к югу от Сахары: к 2100 году население там утроится. Там расположены современные лидеры рождаемости Чад и Нигер, которые находятся в разных районах региона Сахель. В настоящее время этот регион охвачен войной с террористами «Аль-Каиды» (организация признана террористической в России, деятельность запрещена) и «Исламского государства» (организация признана террористической в России, деятельность запрещена).

К концу века шесть стран будут обеспечивать половину рождаемости в мире, пять из них находятся в Африке: Нигерия, ДРК, Танзания, Эфиопия и Ангола, и одна в Азии — Пакистан.

По версии Университета Вашингтона, население Европы достигло своего пика в 748 млн человек в 2021 году. Латинская Америка и страны Карибского региона обгонят Европу по численности населения к 2037-му и достигнут пика роста в 768 млн в 2058-м. Население Азии вырастет до 5,3 млрд к 2055 году, после чего начнет сокращаться. Индия опередит Китай к 2027 году и в дальнейшем будет самой населенной страной мира.

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press Мумбай, Индия

Как борются за рождаемость в России, каковы прогнозы

Согласно прогнозу, в России показатель рождаемости к 2050 году снизится до 1,33 (лишь у одной из трех женщин будет второй ребенок), а к 2100 году — до 1,21 (лишь у одной из пяти).

Президент Владимир Путин в послании поставил задачу обеспечить рост рождаемости в ближайшие шесть лет. Для этого, по его словам, должны быть приняты дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития.

«Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — сказал он.

В поздравлении с 8 Марта Путин напомнил, что женщине в жизни открыты самые разные пути, однако надо помнить, что только женщина может давать жизнь, «это ее предназначение».

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