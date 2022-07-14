NASA заявило о финальном согласовании РФ и США перекрёстных полётов на МКС

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Заместитель руководителя программ Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по МКС Дана Вайгл заявила, что соглашение между Россией и США о перекрёстных полётах на МКС находится на финальной стадии согласования. Об этом представитель космического агентства заявила на брифинге, посвящённом предстоящему полёту корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX на МКС, пишет ТАСС.

Мы надеемся, что мы очень близки к заключению соглашения, оно находится на финальных этапах согласования со стороны NASA и Роскосмоса, — сообщила Дана Вайгл.

Также представительница NASA сообщила, что единственная в отряде космонавтов женщина Анна Кикина в настоящее время успешно проходит подготовку к полёту в составе экипажа Crew-5. Американский астронавт Марко Рубио тренируется вместе с экипажем корабля «Союз».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на нападки NASA из-за того, что Россия якобы использует Международную космическую станцию в политических целях, заявил, что российская сторона будет делать на станции всё, что посчитает «нужным и полезным». Он переадресовал обвинения Вашингтону, отметив, что именно США «попрали принцип „космос вне политики“», политизировав сотрудничество в данной сфере с помощью санкций.