https://static.news.ru/photo/a1cff7ec-d87c-11e9-bea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Carroll/imagebroker.com/Global Look Press

Житель испанского города Аликанте поймал на видео нечто необычное, когда снимал грозу. В кадре — чернеющие тучи, вспышки молнии и серебристый диск.

Вскоре на его ролик обратило внимание местное издание Agencia6. Быстродвижущийся в ночном небе объект с видео впечатлил не только местных уфологов. NASA тоже заинтересовалось кадрами и попросило испанские СМИ предоставить оригинальные файлы, пишет Daily Star .

Ранее республиканец, член Палаты представителей Конгресса Марк Уокер рассказал газете Politiko о явном нежелании военно-морских сил делиться сведениями о неопознанных летательных аппаратах, которые могут быть опасны для ВС США.

Издание отмечает, что республиканец написал письмо министру ВМС Ричарду Спенсеру ещё в июне. В нём Уокер поинтересовался, какие попытки предпринимает командование ВМС, чтобы расследовать контакты с НЛО. Законодатель также потребовал предоставить «вещественные доказательства» контактов. В конце июля он получил ответ от замминистра ВМС Томаса Модли.

По словам Модли, военно-морские силы очень серьёзно относятся к таким сообщениям, продолжают фиксировать случаи наблюдения НЛО и тщательно их расследовать. Этот ответ обнадёжил и одновременно расстроил Уокера, писал News.ru.