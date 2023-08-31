NASA создаст мешок для космического мусора на 50 тысяч тонн

Фото: NASA/Global Look Press

NASA заключило договор со стартапом TransAstra о создании прототипа надувного мешка для сбора космического мусора на орбите. Стоимость контракта достигла $850 тысяч, а космический аппарат TransAstra Worker Bee будет собирать мусор весом до 50 тысяч тонн, передает SpaceNews.

Изначально мешок разрабатывали для перехвата астероидов около Земли и для их транспортировки на орбиту Луны. В TransAstra решили, что такая разработка поможет в сборе космического мусора. При этом аппарат имеет два способа захвата объектов — с помощью мешка и жестких манипуляторов.

Также компания ThinkOrbital вместе с TransAstra рассматривает идею создания орбитального завода для переработки космического мусора. Это позволит на 40% снизить время сборки мусора и на 82% сократить траты на топливо.

Ранее cпециалисты NASA потеряли связь с космическим зондом Voyager-2. Ее не удастся возобновить по меньшей мере до середины октября, сообщили в американском космическом агентстве. На тот момент зонд находился на расстоянии в 19,9 млрд километров от Земли. Коммуникации между антенной и наземными приборами NASA помешало изменение его ориентации в пространстве.