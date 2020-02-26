https://static.news.ru/photo/d30fb57e-5877-11ea-9a9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало фотографии тающих ледников в Антарктиде. Они были сделаны в районе острова Игл.

Снимки, опубликованные на официальном сайте, в период с 4 по 13 февраля сделал прибор дистанционного зондирования Operational Land Imager, установленный на спутнике Landsat-8.

С 6 по 11 февраля снежный покров растаял на 10 см в глубину. Это пятая часть от общего объёма снега, который накапливается там в течение года.

В начале февраля учёные зафиксировали в Антарктиде исторический температурный рекорд. Погода там была нетипично тёплой. Как писал NEWS.ru, влияние глобального потепления на эту часть земного шара крайне важно, так как там содержится почти 70% запасов мировой пресной воды в виде снега и льда. Их таяние приводит к повышению уровня Мирового океана, а в перспективе — к затоплению огромных территорий и большого количества прибрежных городов.