Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало фотографии тающих ледников в Антарктиде. Они были сделаны в районе острова Игл.
Снимки,
С 6 по 11 февраля снежный покров растаял на 10 см в глубину. Это пятая часть от общего объёма снега, который накапливается там в течение года.
В начале февраля учёные зафиксировали в Антарктиде исторический температурный рекорд. Погода там была нетипично тёплой. Как писал NEWS.ru, влияние глобального потепления на эту часть земного шара крайне важно, так как там содержится почти 70% запасов мировой пресной воды в виде снега и льда. Их таяние приводит к повышению уровня Мирового океана, а в перспективе — к затоплению огромных территорий и большого количества прибрежных городов.
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