NASA и Роскосмос утвердили план эвакуации при помощи корабля Crew Dragon

Фото: SpaceX/Global Look Press

Crew Dragon

NASA и Роскосмос договорились о возможности использования корабля Crew Dragon, если понадобится экстренная эвакуация экипажа МКС до прибытия резервного «Союза». Как заявила на брифинге представитель космического ведомства США Дина Контелла, дополнительное место будет оборудовано 18 января.

По ее словам, кресло американского астронавта Фрэнка Рубио планируется перенести из «Союза» в Crew Dragon, что может снизить тепловую нагрузку на российский корабль и помочь ситуации в целом.

Как сообщалось ранее, российская госкомиссия решила, что после разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования «Союза МС-22» его спустят на Землю в беспилотном режиме. Миссия Прокопьева, Петелина и Рубио будет продлена.

Летчик-космонавт Андрей Борисенко сообщил, что новость о продлении полета на МКС вызвала положительные эмоции среди членов российского экипажа. Он рассказал, что в свое время попадал в похожую ситуацию и вместе с коллегами только радовался возможности продолжить работу на орбите. По его словам, у экипажа российского космического корабля на борту есть необходимые ресурсы для пребывания на МКС, включая еду, кислород, а также воду.