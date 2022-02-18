«Нарыв прорвётся»: Путин обсудил с Лукашенко санкционное давление

Санкционное давление на страны абсолютно нелегитимно и нарушает международное право, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Многие страны мира сталкиваются с сегодняшними ограничениями, даже союзники Соединённых Штатов. Просто рот закрывают, молчат, терпят, но, как я там много-много лет назад уже говорил, никому это не нравится. И вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвётся, — заявил Путин.

Президент заявил, что санкции в отношении Москвы будут вводиться в любом случае. По его словам, повод будет найден. В связи с этим он подчеркнул, что Минск и Москва должны сами себе помогать в вопросе противостояния западным санкциям.

Мы сами себе должны в этом смысле помогать. И как раз на это и направлена наша сегодняшняя встреча. Это прежде всего в центре нашего внимания находилось, Александр Григорьевич уже об этом сказал, это экономические вопросы, вопросы экономического взаимодействия, — сказал Путин.

Российский лидер заявил о необходимости поднимать уровень экономического суверенитета стран, а также быть более современными и дееспособными.

Для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развитию современных направлений экономики, развитию экономики, — добавил Путин.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что пакет жёстких санкций в отношении России готов и он будет представлен, если появится необходимость. Он отметил, что ЕС по-прежнему верит в решение проблем с Россией дипломатическим способом.