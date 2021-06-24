Нарышкин заявил о переходе США к либерально-тоталитарному режиму

В США и их государствах-партнёрах создаётся либерально-тоталитарный режим. Этому способствует западная риторика разделения мира на два противоположных лагеря. Данное мнение высказал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

По мнению Нарышкина, Запад разделяет мир на два лагеря, которые являются абсолютно искусственными. Один из них — якобы демократический, а второй — якобы тоталитарный.

Навешивая ярлыки на Россию, Китай, Иран и даже на своих союзников по НАТО — Турцию и, по каким-то вопросам, на Польшу, — США и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарные режимы, — подчеркнул глава СВР, выступая на Московской международной конференции по безопасности.

Нарышкин добавил, что черты тоталитарной диктатуры наблюдаются как раз у Штатов и нескольких западных стран. В числе соответствующих признаков он назвал идеологию, монополию на СМИ, полицейский характер государства, несменяемость олигархических элит и планируемую экономику, если принимать во внимание неправовой характер вводимых западными странами санкций. По мнению главы СВР, в этой ситуации Запад чем-то похож на поздний СССР: он пытается насаждать по всему миру идеологические установки, в которые сам не верит и которые постоянно опровергает собственной внутренней политикой.

Как стало известно ранее, Нарышкин считает, что Запад использует против России и Белоруссии элементы гибридной войны. Он увидел «недружественный шаг» со стороны других стран, который проявляется в санкционной политике.