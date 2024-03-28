Пашинян отверг наличие в Армении карабахского «правительства в изгнании»

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые переселенцы из Карабаха угрожают нацбезопасности страны. Так он отреагировал на заявление экс-главы региона Самвела Шахраманяна в интервью Le Figaro о том, что в Ереване продолжает действовать карабахское «правительство в изгнании», передает Sputnik Армения.

Хочу четко заявить, что в Армении есть только одно правительство, которое сидит в этом зале. При необходимости нужно принять соответствующие меры, чтобы внешние силы не могли использовать некоторые круги для создания угрозы безопасности, — подчеркнул Пашинян.

Ранее Пашинян объяснил передачу четырех приграничных сел Азербайджану. По его словам, таким образом Армения получает государственную границу. Армянский премьер также отметил, что в настоящее время нет согласованных с Азербайджаном карт, на основе которых можно провести процесс демаркации и делимитации границы между странами.

5 октября прошлого года Пашинян подписал декларацию о признании азербайджанских границ, которая включила Карабах. Подписание состоялось после обострения конфликта, когда регион 19 сентября взяло под контроль Минобороны Азербайджана. На следующий день обе стороны согласились полностью прекратить боевые действия.