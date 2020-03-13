https://static.news.ru/photo/d025c622-6525-11ea-a35f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Служба внешней разведки (СВР) РФ и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США поддерживают «плодотворные партнёрские отношения». В основном они направлены на борьбу с международным терроризмом, заявил директор российского ведомства Сергей Нарышкин.

По его словам, проводятся «довольно широкие обмены оперативной разведывательной информацией» о террористических группировках — их численности и составе, каналах финансирования и замыслах проведения акций, передаёт РИА Новости.

Нарышкин подчеркнул, что низкий уровень межгосударственных отношений и общая напряжённость в отношениях между двумя государствами не мешает плодотворному взаимодействию по линии спецслужб.

Это же касается взаимодействия по линии Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ЦРУ, а также взаимоотношений ФСБ и Федерального бюро расследований (ФБР) США.

В качестве примера такого сотрудничества он привёл помощь американских коллег по предотвращению теракта в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года. Как писал NEWS.ru, тогда были задержаны два человека, которые планировали взрыв в людном месте в новогодние праздники.