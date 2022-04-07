Нарышкин обвинил США в затягивании действий на Украине и «подлых» методах

США видят основную задачу в том, чтобы максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его как можно более затратным для Москвы и Киева, заявил в статье для российского журнала «Национальная оборона» директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. НАТО же, в свою очередь, планирует превратить Украину в подобие Афганистана для России.

Для этого используются самые подлые методы, вплоть до засылки на украинскую территорию вооружённых боевиков, перед которыми ставится задача организации и поддержки в стране так называемого партизанского, а на самом деле террористического подполья, — говорится в статье Нарышкина.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон формирует новый пакет военной помощи Украине на $100 млн. Дипломат отметил, что в него войдут в том числе противотанковые системы. Именно в таких системах Киев испытывает нужду, подчеркнул Блинкен, рассказывая об исполнении возложенных на него президентом США полномочий по выделению Украине военной помощи. Госсекретарь добавил, что средства на это направят немедленно.

В свою очередь сотрудник-докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз заявил, что США за последние десятилетия превратили Украину в оружие против России и именно поэтому «оголтело милитаризируют» Киев. Он отметил, что именно на Белом доме лежит вина за то, что происходит на Украине сейчас, а поставки большого количества оружия Киеву являются для Вашингтона способом реализовать параноидальное стремление к «доминированию в полном спектре».