Нарышкин назвал доклад США о происхождении COVID-19 политизированным

Доклад разведки США о происхождении коронавирусной инфекции содержит политизированные оценки и выглядит непрофессионально. Об этом в интервью RT сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он назвал это результатом «кризиса, который вызван усилиями политизировать деятельность американского разведывательного сообщества».

Комментируя версию о настоящем происхождении коронавирусной инфекции, Нарышкин подчеркнул, что Россия придерживается «мнения большинства».

Что касается вот наших знаний — мы, конечно, так пытаемся следить за этим вопросом. Но каких-либо доказательств, говорящих о том, что этот вирус создан в лаборатории, мы не получали. И поэтому мы придерживаемся, конечно, версии, которой придерживается и большинство, по-моему, из научного сообщества, что этот вирус, конечно, родился в природе, — сказал директор СВР.

Он также отметил, что окончательный ответ будет дан учёными, в частности микробиологами и вирусологами, после необходимых исследований.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США изучают большой массив генетических данных в попытке установить происхождение коронавируса. Для этой работы им понадобились специалисты со знанием китайского языка.