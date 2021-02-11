Нарышкин дал оценку кандидату на пост главы ЦРУ Уильяму Бёрнсу

https://static.news.ru/photo/ac13c6d4-6d09-11eb-ac32-96000091f725_660.jpg Уильям Бернс Фото: Zhang Jun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший посол США в Москве Уильям Бёрнс может возглавить Центральное разведывательное управление (ЦРУ) — его кандидатура выдвинута американским президентом Джо Байденом. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин дал позитивную оценку Бёрнсу.

В январе в отставку ушла первая женщина во главе ЦРУ Джина Хаспел. Нарышкин отметил, что, в отличие от неё, в биографии Бёрнса нет «одиозных моментов».

Это человек с глубокими знаниями и опытом в области международных отношений и международной политики, у него очень достойная трудовая биография. В ней нет одиозных моментов, как, кстати, это было у его предшественницы, — сказал Нарышкин журналистам.

Уильям Бёрнс работал послом в РФ с 2005 по 2008 год и делился положительными впечатлениями от России. Ранее с 1998 по 2001 год он занимал должность посла США в Иордании, затем до 2005 года был помощником госсекретаря по делам Ближнего востока. В 2008 году за выдающиеся заслуги ему было присвоено звание карьерного посла. До 2015 года он занимал различные должности в Госдепартаменте, а его последним местом работы был пост руководителя Фонда Карнеги за международный мир.

Как ранее писал NEWS.ru, Штаты считают Россию своим основным противником. Именно поэтому новый американский президент Джо Байден намерен назначить главой ЦРУ бывшего посла США в РФ Уильяма Бёрнса. Об этом в разговоре с журналистами сообщил историк спецслужб Александр Колпакиди.

По его словам, данное решение говорит не только о приоритетах Штатов, но и об их враждебности. Как отметил Колпакиди, Бёрнс — человек слабовольный, однако назначение именно его на пост главы ЦРУ должно настораживать.