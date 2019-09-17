https://static.news.ru/photo/4e9576e8-d93e-11e9-b68d-fa163e074e61_660.jpg Арлем Дезир Фото: G.Garitan/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что средства массовой информации в 2018 году подвергались давлению на всём пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В течение прошедшего года свобода СМИ подвергалась давлению во многих странах ОБСЕ, если не во всех, — цитирует ТАСС Дезира.

Он отметил, что журналистам часто ограничивают доступ к информации, на них нападают, избивают и убивают. Дезир уверен, что ОБСЕ должна решительно сопротивляться насилию в отношении журналистов, потому что безнаказанность только порождает новые случаи насилия.

Как писал News.ru, главы МИДов Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд заявили, что планируют создать Глобальную коалицию по свободе СМИ. Коалиция будет сформирована правительствами, которые подпишут официальное обещание говорить и принимать совместные меры в тех случаях, когда свобода СМИ оказывается под угрозой, и поддерживать свободу СМИ по всему миру.