В ДНР заявили о двух сбитых украинских вертолётах около Мариуполя

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что работа российского бизнесмена Романа Абрамовича в переговорном процессе России с Украиной «очень полезна». По словам турецкого дипломата, «весь мир видит его деятельное стремление» на переговорах. Чавушоглу также отметил участие других олигархов в данном процессе, пишет Sabah.

Весь мир видит его деятельные стремления. <...> Есть каналы, которые нужно открыть между лидерами, между странами. Мы видим, что Абрамович очень полезен в этом вопросе. Совершенно нормально иметь официальные и...