В ДНР заявили о двух сбитых украинских вертолётах около Мариуполя
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
12:36, 31 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы ПВО Донецкой Народной Республики сбили два вертолёта ВСУ недалеко от Мариуполя, написал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в Telegram-канале. Он подчеркнул, что тем самым оборонному ведомству Донецка удалось пресечь попытку эвакуации «главарей националистов» из Мариуполя.
Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолёта противника, один из которых упал в районе населённого пункта Рыбацкое, — говорится в сообщении.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что Мариуполь уже на 90–95% перешёл под контроль российских военных. Кадыров утверждает, что город постепенно начинает жить мирной жизнью. По его словам, оставшиеся силы ВСУ в основном сосредоточены на территории завода «Азовсталь».