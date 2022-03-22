Народная милиция ДНР сообщила о денацификации 36-й бригады украинских войск

Народная милиция ДНР сообщила о полной денацификации 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины на Мариупольском направлении. Военнослужащие Донецкой Народной Республики захватили четыре танка, две бронированных машины, а также два комплекта связи тактического звена «Harris», говорится в Telegram-канале ведомства.

На Мариупольском направлении полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты ВСУ. <...> Наши специалисты изучают документы и секретные носители информации брошенные оккупантами во время позорного бегства,— указывается в сообщении.

Помимо этого представители НМ отчитались об обстановке за день: так, по их информации, ВСУ выпустили по 12 населённым пунктам ДНР более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ −21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, танков и 120-мм миномётов. В результате обстрелов трое жителей получили ранения, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

14 украинских военных сложили оружие и присоединились к частично признанной республике. Всего с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 331 военнослужащий украинской армии, 25 из них находятся в больницах.

Ранее первый замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что Вооружённые силы России и подразделения ДНР освободили около половины площади Мариуполя. Он также добавил, что украинские националисты пытаются покинуть город под видом гражданского населения.