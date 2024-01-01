Наркотик нашли в крови капитана судна, разбившегося с россиянами в Таиланде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наркотик из категории амфетаминов обнаружили в крови водителя катера, столкнувшегося со скалой в Таиланде, в результате чего погибла пятилетняя девочка из России и пострадали еще шестеро россиян, пишет Bangkok Post. Замначальника здравоохранения Пхукета Сомсук Сампханпратхи сообщил, что конкретное вещество определят после повторного анализа.

Помимо 41-летнего капитана судна, на наркотики также проверили его помощника. Результаты теста будут известны позднее, сообщил чиновник.

ЧП произошло днем 31 декабря, когда семерых российских туристов перевозили на двухмоторном катере в сторону Пхукета. По данным СМИ, в тот момент никакой опасности не представляли ни погода, ни волны.

Генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов ранее сообщил, что в результате столкновения катера со скалами погибла пятилетняя девочка. Еще шестеро россиян, включая трехлетнего ребенка, получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали в больницы «Вачира» и «Бангкок», медики диагностировали у туристов переломы конечностей и ушибы внутренних органов.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту аварии с катером в Таиланде. По информации ведомства, инцидент произошел в районе острова Майтон.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.