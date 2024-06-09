Нарендра Моди в третий раз стал премьер-министром Индии

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Церемония инаугурации премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели

Лидер одержавшего верх на парламентских выборах в Индии Национального демократического альянса (НДА) во главе с Индийской народной партией Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром. На торжественной церемонии к присяге Моди привела президент Индии Драупади Мурму, сообщает Times of India.

Моди стал вторым политиком в истории Индии, который стал премьер-министром третий раз подряд, повторив успех первого премьера Джавахарлала Неру. В кабинет министров вошли не только члены БДП, но и представители других партий, коалиция которых обеспечила победу на выборах.

На торжественной церемонии присутствовало около восьми тысяч гостей, включая политиков, послов, дипломатов и общественных деятелей. Среди приглашенных были лидеры семи соседей Индии, включая премьер-министра Бангладеш Шейха Хасину, премьер-министра Бутана Церинга Тобгея, президента Мальдив Мохамеда Муиззу и других.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Моди. Российский лидер поздравил главу индийского правительства с успехом его партии в ходе выборов в парламент. Стороны договорились продолжать конструктивное взаимодействие на личном уровне. Особо привилегированное стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели находится на высоком уровне и будет дальше расширяться по всем направлениям, отметили в пресс-службе Кремля.