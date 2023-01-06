Нардеп обвинил Зеленского в попытке его убить Депутат Верховной рады Лерос обвинил Зеленского в попытке его убить

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Депутат Верховной рады Гео Лерос в своем Telegram-канале обвинил президента Украины Владимира Зеленского, а также главу офиса президента Украины Андрея Ермака в попытке его убить. Парламентарий отметил, что сотрудники СБУ пытаются через знакомых устроить ему провокацию. Он назвал действия спецслужб и прокуратуры «репрессиями».

Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами. Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране, — написал Лерос.

По его словам, война не может быть поводом того, чтобы закрывать глаза на произвол, который «совершает власть в отношении свобод и демократии».

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем политическом шоу заявил, что Зеленский выглядит как «иностранный диктатор в спортивном костюме». Карлсон предложил называть теперь Зеленского так и отметил, что во время визита в США политик не проявил уважения к американцам, так как «прилетел в Вашингтон в неподобающем виде».