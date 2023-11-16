Напившиеся перед рейсом сотрудники авиакомпании сорвали полет в Лондон Сотрудники British Airways напились и сорвали рейс из Рио-Де-Жанейро в Лондон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Полет самолета авиакомпании British Airways отменили из-за работников, напившихся перед рейсом, сообщает Globo. Трое членов экипажа употребили слишком много спиртных напитков, из-за чего не смогли вовремя добраться до аэропорта Рио-Де-Жанейро, откуда был запланирован вылет в Лондон.

Из-за случившегося рейс в Лондон был сорван, его перенесли на следующий день. Чтобы избежать наказания, работники соврали, что на них напали грабители. Однако полиция быстро выяснила, что это ложь, теперь членов экипажа могут привлечь к ответственности.

Недавно самолет «Аэрофлота» был вынужден прервать рейс и совершить посадку в Красноярске из-за пассажира, который требовал открыть ему «пассажирскую дверь» во время полета. После того как ему было в этом отказано, он попытался пройти в кабину пилотов, что и вынудило экипаж запросить экстренную посадку. Неспокойный пассажир, которым оказался 32-летний военнослужащий-десантник, был задержан полицейскими.

Ранее самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Шанхая во Франкфурт-на-Майне, совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за дебошира на борту. На выходе из самолета пьяного мужчину задержали правоохранители.