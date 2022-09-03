Напавший на вице-президента Аргентины отказался давать показания Напавший на вице-президента Аргентины Киршнер отказался давать показания

Фото: Mario De Fina, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Кристина Киршнер

Фернандо Сабаг Монтиэль, подозреваемый в нападении на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, отказался от дачи показаний на допросе, сообщило издание Infobae. Ни судья, ни прокурор не смогли добиться от него никакой информации, относящейся к делу.

Судья Мария Эухения Капучетти и прокурор Карлос Риволо, отвечающие за расследование, отправились в полицейский участок на улице Кавия, где находится Монтиэль, однако не смогли добиться от него никаких заявлений, относящихся к делу, — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что согласно заключению психологов, состояние Монтиэля не препятствует даче показаний. Подозреваемый в нападении останется под стражей.

Отмечается, что у мужчины на лице обнаружили синяк. Монтиэль рассказал, что получил его, поскольку был избит сторонниками Киршнер во время задержания.

Накануне газета La Nación сообщила, что подозреваемый в покушении на вице-президента был подписан в соцсетях на множество радикальных групп и на оккультные паблики. По данным издания, среди интересов мужчины оказались неоязычество, колдовство и различные древние религии.

В ночь на 2 сентября на вице-президента совершили покушение. По предварительной версии, политик вышла из своей квартиры, чтобы поприветствовать людей, собравшихся перед ее домом. Внезапно мужчина из толпы навел на ее лицо оружие и нажал на спусковой крючок, однако пистолет дал осечку. Киршнер не пострадала, а преступника арестовали.

На протяжении последних двух недель возле дома Киршнер собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Прокурор запросил для политика 12 лет лишения свободы по делу о коррупции при проведении государственных работ в 2007–2015 годах, когда вице-президента была главой государства. Киршнер отрицает все обвинения.