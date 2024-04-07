В Аденском заливе обстреляли корабль ВМС Британии: в Аденском заливе произошло ракетное нападение на судно

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Неизвестные совершили нападение на судно в 59 морских милях к юго-западу от йеменского порта Аден в Аденском заливе, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). Согласно его информации, атака произошла в 08:05 по местному времени. По факту произошедшего было начато расследование.

Ведется расследование, — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате ракетного обстрела судна никто не пострадал. Представители британского центра обратились ко всем находящимся в районе Красного моря судам. Экипажи призвали соблюдать осторожность и сообщать обо всех подозрительных происшествиях.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота провел учения по противодействию морскому пиратству, беспилотникам и безэкипажным катерам в Аденском заливе Аравийского моря. В ходе мероприятий они получили сигнал бедствия от торгового судна, которое атаковали морские пираты.

Также ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай достигли соглашения с хуситами в Йемене о свободном проходе их судов через Аденский залив и Красное море. Оно было достигнуто после переговоров между дипломатами в Омане.