Нападение на судно произошло у берегов Йемена ВМС Британии сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

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Судно было атаковано в 50 морских милях к юго-востоку от города Аден в Йемене, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). Всем кораблям поблизости рекомендуется соблюдать осторожность. По факту нападения на судно проводится расследование.

UKMTO получил уведомление об инциденте в 50 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности, — говорится в документе.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил США нанесли удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам движения «Ансар Аллах» в Йемене. Американские войска поразили беспилотный летательный аппарат хуситов. Еще несколько БПЛА были уничтожены американскими войсками в районе Аденского залива.

Вместе с этим глава Минфина Египта Мухаммед Мааит сообщил, что на фоне регулярных атак на корабли, проходящих по Красному морю, доходы Египта от Суэцкого канала сократились в два раза по сравнению с показателями 2022–2023 финансового года. При этом в бюджет поступило $9,4 млрд.