Намотают на Усс Сына губернатора решили арестовать, чтобы вернуть домой?

Фото: krskstate.ru

Александр Усс

Этот странный сценарий стал у нас повторяться из раза в раз. Как только нашего очередного сомнительного дельца прихватят в Европе по требованию американцев, доказывающих, что у них очень длинные руки, как оживляется и наше правосудие. То самое, которое еще вчера равнодушно взирало на проделки подозреваемого, не препятствовало его выезду за границу. И вообще не имело никаких претензий и вдруг синхронно затребовало выдачи проштрафившегося соотечественника.

Так совсем недавно было с Александром Винником, которого американцы обвинили в отмывании значительных средств и создании незаконной криптобиржи. IT-специалист спокойно грелся на солнышке в Греции, как вдруг его выдачи потребовали сразу США, Франция и Россия. Причем Россия в последнюю очередь. И ей, понятно, отказали.

Теперь Мещанский суд в Москве заочно вынес решение о взятии под стражу сына главы Красноярского края Александра Усса — Артема. И ему в числе прочего вменяется в вину отмывание денег в составе организованной группы, что должно повлечь за собой немалый срок. И можно было бы действительно порадоваться, что теперь в стране все меньше неприкасаемых в юридическом смысле, если бы не одно «но». Незадолго до вердикта нашего суда Усса-юниора задержали в недружественной ныне Италии, опять-таки по требованию американцев, которые числят за ним и уклонение от налогов, и нарушение режима антироссийских санкций.

Первой реакцией общественного мнения было искреннее удивление, почему в такое непростое для отечества время сын политика, отвечающего за частичную мобилизацию в Красноярском крае, прохлаждается в Италии, будучи сам призывного возраста. Как-то это не слишком вписывалось в нынешнюю патриотическую волну.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Александр Усс

Впрочем, более официальные источники тут же принялись стенать по тому поводу, что на Западе развернули, дескать, охоту на наследников наших влиятельных фамилий. Правда, никто не уточнил, отчего это столь уязвимые персонажи все равно предпочитают прозябать в недружественных государствах. А не работать не покладая рук в собственном отечестве.

Впрочем, о семействе Усса в крае ходило немало разговоров. Предполагается, что сам Усс-старший опосредованно контролирует немало фирм. А уж о бизнесе его сына вообще ходили легенды. Тут и производство пиломатериалов, и продажа земельных участков, и недвижимости. Более того, в прямом эфире губернатор вынужден был признать как-то, что сынок его — совладелец крупного угольного предприятия «Сибуголь». Не говоря уже о приписываемых ему двух отелях на Сардинии, месте очень дорогом и крайне престижном.

Семья губернатора прошла через немалое число испытаний. Среди них был и относительно недавний «наезд» авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова, в прошлом алюминиевого короля, который без церемоний назвал Александра Усса «смотрящим за краем». Утверждают, что Усс буквально умолил инстанции, чтобы Быкову припомнили все тяжкие грехи и вновь закрыли.

Но теперь в заокеанское узилище может надолго попасть и Усс-младший. И вряд ли американцы ослабят свою хватку. Ведь помимо прочего Красноярский край — это еще и империя «Норникеля», важнейшего налогоплательщика региона. А тут такой рычаг.

Просто сам по себе вердикт Мещанского суда дела не исправит. Италия, особенно сейчас, когда новое правительство бросилось свидетельствовать Вашингтону свое глубокое почтение, без сомнения, не будет перечить американцам.

Есть, правда, рисковый вариант обмена, которого так жаждут вашингтонские демократы в преддверии трудных ноябрьских выборов в конгресс. Особенно Джо Байден переживает за судьбу осужденной на девять лет баскетболистки Бриттни Грайнер, попавшейся на наркотиках. Афроамериканка, лесбиянка. Ее освобождение усилиями старины Джо стало бы подарком к выборам. Но на обмен есть другие достойные кандидатуры. Единственный вариант — некая эксклюзивная информация, которой обладает Усс-юниор и которая очень интересует американцев.

Ну а наше правосудие так и не ответит на простой вопрос, почему столько времени ждали, чтобы понять, что Усс-младший замешан в откровенных махинациях.

Как говорится, будем наблюдать за этой историей.