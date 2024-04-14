Намечена дата заседаний СБ ООН и стран G7 по атаке Ирана на Израиль Заседание Совбеза ООН по атаке Ирана на Израиль запланировано на 14 апреля

Фото: Evan Schneider/inHua/Global Look Press

Постоянное представительство Мальты при ООН, которое в апреле будет выполнять функции председателя организации, сообщило, что заседание Совета Безопасности по поводу нападения Ирана на Израиль запланировано на 14 апреля в 16:00 (23:00 мск). Обсуждение этого вопроса ранее запросил постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан. В Белом доме заявили, что на эту же дату намечено заседание стран — членов G7. Собравшиеся постараются скоординировать согласованный дипломатический ответ на «дерзкое нападение Ирана».

Я подтверждаю запрос Израиля о немедленном проведении заседания Совета Безопасности ООН для того, чтобы безапелляционно осудить Иран за эти серьезные нарушения, — говорится в запросе Гилада Эрдана.

Власти Ирана направили генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором подтверждается решимость «мощно и решительно» ответить на военную агрессию Израиля для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. При этом в Тегеране заявили, что не ищут эскалации или конфликта в регионе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее сделал заявление по поводу военной эскалации между Ираном и Израилем. Он решительно осудил широкомасштабное нападение Тегерана на Тель-Авив и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Гутерриш подчеркнул, что стороны обязаны проявить максимальную сдержанность и избежать любых действий, которые могут усилить конфронтацию на Ближнем Востоке.