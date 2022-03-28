«Нам нужна деэскалация»: генсек ООН о словах Байдена в адрес Путина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что следует избегать действий и риторики вокруг Украины, которые ведут к эскалации. Так он прокомментировал последние высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. По его словам, которые приводит ТАСС, необходима как военная деэскалация, так и деэскалация в риторике.

Я думаю, что нам нужна деэскалация. Военная деэскалация и деэскалация в риторике, — сказал Гутерриш.

26 марта во время выступления в Варшаве Байден заявил о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а Путин «не может оставаться у власти». Также глава Белого дома в ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше назвал российского лидера «мясником».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что последнее заявление президента США в адрес Путина вызывает тревогу.

Издание Times назвало высказывание Байдена самой серьёзной словесной оплошностью в его карьере. Это вновь вызовет подозрения о снижении его когнитивных функций, отмечала газета.