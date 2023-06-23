«Нам нечем бороться с ними»: солдаты ВСУ пожаловались немцам на ВКС РФ Bild: ВКС РФ не оставляют шанса ВСУ реализовать успешное контрнаступление

Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press

Военная авиация России не оставляет ВСУ никаких шансов для реализации успешного контрнаступления, цитирует газета Bild украинских солдат. По словам военнослужащих ВСУ, у военных подразделений Украины остро ощущается нехватка средств противовоздушной обороны. По их словам, им нечем защищаться от ВКС РФ с расстояния в 8 километров.

Если русские атакуют нас вертолетами с расстояния в 8 км, то нам нечем будет бороться с ними, — рассказали украинские солдаты изданию.

По данным журналистов, ВСУ не хватает средств ПВО, самолетов и «некоторых видов вооружения». В статье отмечается, что в случае провала контрнаступления США заставят Киев сесть за стол переговоров.

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Ужасный сценарий, к которому готовятся за закрытыми дверями в Киеве, выглядит следующим образом: если наступление не увенчается успехом, несмотря на наличие западного оружия, давление со стороны США на Украину с целью проведения мирных переговоров с Россией может усилиться, — сказано в публикации.

Военные ВСУ добавили, что российские военные атакуют их позиции с помощью артиллерии и авиаударами «далеко за линией фронта».

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ сорвали две попытки атак ВСУ, которые те предприняли в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении. Были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. В результате отражения атаки на населенный пункт Пятихатки российские силы уничтожили более десяти танков, бронеавтомобили и живую силу украинских войск.