Налог на бездетность: британцы не могут позволить себе размножаться

Британские острова могут обезлюдеть уже через поколение, поскольку уровень рождаемости в Соединённом Королевстве сегодня самый низкий с момента, когда стала вестись такая статистика в 1938 году. Оппозиционные политики бьют тревогу не только из-за того, что соотечественники не хотят размножаться, но и, как заявляют лейбористы, из-за полного равнодушия правящих консерваторов к демографическим проблемам . В этом Британия (и другие страны Запада) представляют разительный контраст с Россией и Китаем, власти которых декларируют демографию главным приоритетом национального развития.

Основной причиной приближающейся демографической катастрофы в Великобритании является не снижение у британцев либидо, а сугубо экономические факторы. Поколение миллениалов (те, кто родились в 1980–1990-е годы) просто не может себе позволить завести семью и детей. Это невозможно при простой калькуляции расходов и доходов 30—40-летних: их заработка едва хватает, чтобы свести концы с концами для самих себя. Добавление в семью лишнего рта пробьёт в семейных бюджетах такую дыру, что семья утонет прежде, чем ребёнок вырастет.

Другими факторам (менее важными, но также вносящими свою лепту в депопуляцию Британских островов) местные наблюдатели называют опасения потенциальных родителей, что их дети станут жертвами климатической катастрофы, и такие люди сознательно отказываются от деторождения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И всё же, как заявила лидер британских лейбористов Аннелиз Додз , главным локомотивом падения рождаемости является финансовая несостоятельность британцев детородного возраста. В первую очередь деньги из их бюджетов высасывает необходимость возвращать образовательные кредиты. К моменту, когда долги выплачены, многие женщины пропускают подходящий для деторождения возраст.

Налицо доказательства, что достаточно много людей не могут завести семью из-за финансового пресса, который такой шаг подразумевает. Сегодня семья — это удел только богатых слоёв населения, — заявила она.

Кроме того, перед не могущими реализовать свой родительский потенциал британцами стоит проблема, куда «девать» младенцев дошкольного возраста: оплата за детские сады растёт с каждым годом, чего нельзя сказать о доходах европейского среднего класса. Ещё быстрее растёт арендная плата за съёмное жильё (о том, чтобы взять ипотеку на собственное, миллениалы даже не думают: сегодня только 40% в этой возрастной группе могут взять ипотечный кредит).

По данным общественной организации Gateway Women, каждая пятая британка останется бездетной, при этом 80% из этого числа хотели бы иметь детей, но не могут себе этого позволить. Ещё 10% женщин не могут завести ребёнка по медицинским причинам, и столько же выбрали бездетность сознательно. В сентябре эта организация даже объявила Всемирную неделю бездетности , чтобы привлечь внимание правительств (не только британского) к этой проблеме.

Британцы, готовые взять приёмных детей, также обязаны предоставить органам опеки доказательства своей финансовой состоятельности. Такие приёмные родители попадают в замкнутый круг: они не могут ни родить своих детей, ни взять на воспитание чужих. По данным организации Child Poverty Action Group , в среднем британская семья должна потратить около 72 тысяч фунтов на воспитание ребёнка до момента окончания им школы. То есть эта сумма в точности равна стоимости выплаты ипотеки за тот же срок.

Великобритания сегодня пожинает плоды зародившейся в глубине времён традиции, известной как «майорат», право первородства, рассказал NEWS.ru социолог Александр Синельников.

В Англии только в 1926 году, а в Шотландии вообще в 1964-м, был отменён средневековый закон, по которому всё наследство отца получал старший сын. Соответственно, младшие дети оставались без средств и не могли позволить себе завести семью — потому что родители дочерей никогда не отдавали их замуж за «бесприданников». И хотя закон давно отменён, менталитет британского общества в этом смысле мало изменился. Александр Синельников профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ

На будущих родителей не только в Британии, но и во всех богатых странах, даже где никогда не существовало традиции майората, давит сложившаяся в «обществе всеобщего благоденствия» неписаная обязанность — обеспечить своим детям качество жизни не ниже определённого уровня. Решившие «обречь детей на бедность» родители в этих странах подвергаются негласному неодобрению.

Прирост населения или, напротив, его уменьшение напрямую связаны с довлеющими в конкретной стране социальными нормами: на каком уровне материального достатка «прилично» заводить детей. Мы же видим по той же Европе, что в семьях иммигрантов дети рождаются в большом количестве, потому что их родителям не надо «отчитываться» перед своим социальным окружением за уровень жизни семьи, — говорит эксперт.

О необходимости такой «подотчётности» ещё в XVIII веке писал Томас Мальтус, доказывавший, что заводить детей должны только люди, могущие обеспечить тем достойный уровень жизни. То есть учёный был озабочен не количеством населения (с чем в Англии его времени проблемы не было), а его качеством.

Это уже не первый случай, когда правящих консерваторов обвиняют в пренебрежении проблемами семьи, женщин и детей. На прошлой неделе оппозиция обвинила премьер-министра Бориса Джонсона в том, что он ничего не делает для того, чтобы защитить британских женщин от «семейного насилия».