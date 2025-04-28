Найдены очаги распространяемого грызунами смертельного вируса В США обнаружили три очага распространяемого грызунами хантивируса

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Ученые Политехнического университета Вирджинии нашли три очага потенциально смертельной болезни в США, которую переносят грызуны, пишет Ecosphere. Речь идет о хантивирусе, обнаруженном также в Колорадо и Техасе. Эти штаты представляют собой зоны повышенного риска заражения.

Вирус может вызвать тяжелые формы инфекционных болезней. Отмечается, что шесть новых видов грызунов стали переносчиками.

В прошлом считалось, что основными источниками опасности являлись только отдельные представители семейства грызунов. Однако сейчас эксперты расширили круг потенциальных переносчиков инфекции. Исследователи пришли к выводу, что хантивирус считается новым заболеванием с пандемическим потенциалом.

Ранее ученый Дмитрий Компанцев сообщил, что грибковые инфекции, включая трихофитию, не грозят человечеству «зомби-апокалипсисом». По его словам, у грибов имеется сложная клеточная организация. Ученый отметил, что эффект, когда человек заразился, и у него пошла кровь из глаз, а инфицированный начал бегать и всех кусать, невозможен.

Инфекционисты тем временем подтвердили существование молниеносной и смертельно опасной формы гриппа. Такое течение болезни присуще гриппу типа А, которые отличается более тяжелыми проявлениями в сравнении с другими штаммами.