Найдена связь между Шойгу и новым министром обороны Китая Новым министром обороны Китая стал проводивший переговоры с Шойгу адмирал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Новым министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь, проводивший переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, следует из архивной публикации МО РФ. Тогда Дун занимал пост главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии КНР.



Именно в этом качестве он 23 ноября 2021 года принимал участие в переговорах Москвы и Пекина. На встрече присутствовали российский министр обороны Сергей Шойгу и его тогдашний китайский коллега Вэй Фэнхэ.

Ранее 29 декабря стало известно, что новым министром обороны Китая стал Дун Цзюнь. За его кандидатуру проголосовал постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. В октябре стало известно об увольнении министра обороны КНР Ли Шанфу, который пробыл на своей должности всего полгода. До этого министр не появлялся на публике с августа 2023 года.

Financial Times писал, что Ли Шанфу может быть под следствием за коррупционные преступления. Его обвиняют в участии в присвоении денежных средств в то время, когда он возглавлял отдел закупок оборонного ведомства — с 2017 года по март 2023-го.

В свою очередь китаист Розалия Варфаловская предположила, что Ли Шанфу мог быть снят с должности из-за разногласий с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу развития обороноспособности страны. По ее словам, решение об увольнении военного министра мог принять только глава республики, который является одновременно и главой Центрального военного совета.