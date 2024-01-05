Найден крупнейший самец самого ядовитого паука в мире Крупнейшего самца сиднейского воронкообразного паука передали парку в Сомерсби

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Австралийский парк рептилий в Сомерсби обзавелся новым обитателем — им стал крупнейший самец самого ядовитого членистоногого в мире с клыками, способными проткнуть человеческий ноготь, сообщает Associated Press. Речь идет о сиднейском воронкообразном пауке, которого назвали Геркулесом.

Паука обнаружили на центральном побережье примерно в 80 километрах к северу от Сиднея. Арахнологи осмотрели его и пришли к выводу, что это самый крупный самец сиднейского воронкообразного паука, когда-либо найденный в Австралии. Его длина составляет 7,9 см и превышает размеры прошлого рекордсмена — паука Колосса.

Сиднейские воронкообразные пауки достигают в длину от одного до пяти сантиметров, при этом самки, как правило, крупнее самцов. Чаще всего их можно встретить в лесах под Сиднеем.

Геркулес внесет вклад в медицинскую программу парка рептилий. Его используют для извлечения яда, необходимого для производства жизненно важного противоядия.

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